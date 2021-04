Nonostante sia durata poco, Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste de “L’isola dei famosi“, reality show condotto da Ilary Blasi. L’ex compagna di Matteo Salvini ritorna in TV dopo una non convincente esperienza a “La prova del cuoco” in cui ha dovuto prendere il posto di Antonella Clerici.

In seguito alla sua partecipazione al talent “Ballando con le stelle”, evento diventato assai complicato per lei a causa del coronavirus, decide di sbarcare su Mediaset per prendere parte a “L’isola dei famosi”. In realtà, secondo le ultime indiscrezioni, il reality potrebbe essere solamente il trampolino di lancio prima di condurre un programma tutto suo su Canale 5.

L’addio di Elisa Isoardi e le ultime indiscrezioni

Come abbiamo potuto vedere anche dalla clip mostrate da Ilary Blasi, Elisa Isoardi avrebbe lasciato la trasmissione a causa di una scintilla che le finisce nell’occhio. Fortunatamente, come svelato dalla diretta interessata su Instagram, il suo infortunio non è serio e quindi potrebbe tornare negli studi già nei prossimi giorni.

Intanto secondo Dagospia, nella rubrica “A lume di Candela”, Elisa Isoardi, con o senza infortunio, avrebbe abbandonato comunque il reality: “Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate‘”. Ovviamente si esclude che si tratti di un infortunio fittizio: “Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”.

Al momento non si conoscono le intenzioni future di Elisa Isoardi, ma il tutto può dipendere anche dalle scelte di Barbara D’Urso. Si vocifera che, in caso di addio da Mediaset della “Barbarella” o di ridimensionamento, la Isoardi potrebbe prendere il suo posto a “Domenica Live“.