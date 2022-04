L’isola dei famosi, eliminato Gustavo Rodriguez

L’ultima puntata de “L’isola dei famosi” sancisce la fine dell’era dei Rodriguez nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La scorsa settimana ad abbandonare l’Honduras ci ha pensato Jeremias che, di sua spontanea volontà, chiede agli autori di ritirarsi poiché non ama questo tipo di trasmissione.

Una decisione non presa benissimo da Gustavo siccome, come rivelato in settimana agli altri naufraghi, rivela che gli sarebbe piaciuto condividere ancora per un po’ di tempo l’esperienza nella trasmissione insieme al figlio. Intanto, seguendo l’esempio del figlio, Rodriguez chiede al pubblico nell’essere eliminato al televoto, venendo tra l’altro accontentato senza nessun tipo di esitazione dai spettatori.

Gustavo Rodriguez eliminato da “L’isola dei famosi”

Partendo dal primo televoto, ritroviamo Estefania Bernal con Roger Balduino, Ilona Staller, Nick Luciani e Marco Senise ove uno di loro deve lasciare Playa Palapa per sbarcare a Playa Sgamada. Il pubblico, con soltanto il 10% delle preferenze, elimina Marco (che dà il bacio di Giuda a Cicciolina), seguito poi da Estefania e Roger (18%), Ilona Staller (28%) e Nick Luciani (46%).

In seguito c’è un’altra eliminazione, legata soprattutto alla sfida delle due tribù formate dai Tiburon e Cucaracha. Vincono i Tiburon, quindi come spiegato inizialmente da Ilary Blasi, al televoto ci vanno tutti i concorrenti presenti nel gruppo perdente. Alla fine di questo televoto speciale, i telespettatori da casa hanno deciso di eliminare Lory Del Santo (ove dà il bacio di Giuda a Cicciolina) finendo poi su Playa Sgamada.

Proprio su quest’isola si gioca un altro televoto, formato da Gustavo e Clemente Russo, e il perdente abbandonerà il programma. Rodriguez, seguendo l’esempio del figlio, chiede ai telespettatori di abbandonare il programma ricevendo una risposta ironica da Vladimir Luxuria: “Non ti preoccupare, stai sereno Gustavo” e di Ilary: “Aspetta Gustavo faccio partire i 30 secondi e poi faccio partì pure te”.

Al televoto vince nettamente Clemente Russo, che riceve l’84% di preferenze, al momento un record in positivo da battere, mentre Gustavo ottiene soltanto il 16%.