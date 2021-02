L’Isola dei famosi, Elettra Lamborghini potrebbe affiancare Iva Zanicchi come opinionista

Ormai manca meno di un mese per la finale del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. In realtà molti concorrenti vorrebbero terminare la loro esperienza nella giornata dell’8 febbraio facendo così vincere Dayane Mello, ragazza che è stata colpita dalla morte del fratello Lucas.

Intanto Mediaset starebbe lavorando duramente per regalare a Ilary Blasi un cast degno di nota per la prossima edizione de “L’Isola dei famosi“. Le indiscrezioni rivelano che come prima opinionista è stata scelta Iva Zanicchi, mentre il nome dell’inviato a oggi resta ancora un mistero.

Ecco chi potrebbe affiancare Iva Zanicchi come opinionista

Intanto, secondo il sito “Giornalettismo” con un articolo scritto da Gabriele Parpiglia, ad affiancare Iva Zanicchi dovrebbe esserci un altro volto femminile e quindi non maschile come mormorato nei giorni scorsi: “Elettra Lamborghini è la nuova donna che potrebbe sedere accanto alla Zanicchi come opinionista. Le trattative sono in corso. Mancherebbero soltanto le firme per un’Isola tutta al femminile. […] Insomma la Lamborghini prende tutto e tutti!”.

La Lamborghini, che ha conquistato tutto grazie alla sua simpatia al “Festival di Sanremo” con il brano “Musica (E Il Resto Scompare)” sarebbe sicuramente un colpo molto importante per “L’Isola dei famosi”. Per lei non si tratterebbe della prima esperienza in un reality show, dal momento che ha partecipato a “Super Shore” trasmesso in Spagna e America Latina e sempre nello stesso periodo è stata tra i protagonisti di “Riccanza”.

Per il cast de “L’Isola dei famosi” sono invece circolati diversi nomi, tra cui Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Akash Kumar, Giovanni Ciacci, Vera Gemma, Angela Melillo e Geo From Hell sono quelli più gettonati. Negli ultimi giorni invece sarebbero arrivati i rifiuti di Asia Argento, Amedeo Goria e Gilles Rocca, dato praticamente per certo nelle scorse settimane.