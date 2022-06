L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi verso il ritiro: al suo posto si è pensato a un rientro di Guendalina

Ascolta questo articolo

In uno degli ultimi daytime Edoardo Tavassi ha dovuto abbandonare “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5, per andare in infermeria. Sin da subito, a causa del pianto praticamente disperato da parte del naufrago, si è capito come la situazione fosse piuttosto preoccupante.

La speranza da parte dei fan di Edoardo e del programma è quella di un recupero repentino, dal momento che sarebbe piuttosto deludente un suo ritiro a ormai pochi giorni dalla finale. Tuttavia, come rivelato dalla pagina Instagram “The Pipol Tv“, il dolore al ginocchio non si sta placando e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe abbandonare l’Honduras durante la diretta di questa sera.

Le ultime indiscrezioni su Edoardo Tavassi

Addirittura “The Pipol Tv” dà per certo il suo addio: “Niente da fare. Il problema al ginocchio per Edoardo Tavassi è grave a tal punto che il concorrente – naufrago ancora non ha effettuato esami e risonanza , causa gonfiore (probabile interessamento ai legamenti) del ginocchio dolorante”.

Per questo motivo, pur di far continuare la finale a Edoardo, si starebbe pensando a un’escamotage: “Il programma però le sta provando tutte per capire come portare fino alla fine Tavassi. Ci sarebbe anche l’idea di mandare nuovamente in Honduras Guendalina per sostenere il fratello. Ma tra quarantene e viaggi e data fine programma: l’ipotesi sembra esser ‘naufragata’. Al momento l’uscita di uno dei migliori concorrenti di questa edizione è quasi certa”.

Sicuramente si tratta di un addio pesante per le dinamiche del programma, che soprattutto negli ultimi giorni si è legato molto alla situazione sentimentale tra Edoardo e Mercedesz Henger. Proprio i due, sempre durante il daytime del ritiro, hanno litigato pesantemente, ove Tavassi ha dichiarato per l’ennesima volta di non credere ai sentimenti della figlia di Eva e invitandola quindi di aspettare una risposta fuori dal programma.