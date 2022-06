L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi si ritira e Carmen Di Pietro si sente in colpa: "È successo per colpa mia"

Ascolta questo articolo

Il ritiro di Edoardo Tavassi da “L’isola dei famosi” è praticamente ufficiale. Una prima ufficialità arriva da Davide Maggio, ove sui social conferma come il naufrago abbia dovuto abbandonare l’Honduras a causa del suo infortunio che non gli dovrebbe permettere di continuare l’avventura, nonostante mancano pochi giorni per la finale.

Tra l’altro sul sito sempre diretto da Davide Maggio, oltre a essere ribadito il concetto sul ritiro di Edoardo, viene annunciato come verrà svelato durante la diretta del 20 giugno, un po’ come successo per Marco Cucolo. Sicuramente si tratta di una perdita piuttosto pesante per il programma, dal momento che Edoardo è riuscito a conquistare il cuore del pubblico da casa.

Lo sfogo di Carmen Di Pietro sull’infortunio di Edoardo Tavassi

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Yahoo“, la showgirl non nasconde di sentirsi in colpa per il ritiro del naufrago da “L’isola dei famosi”. Infatti Carmen Di Pietro dichiara che Edoardo si è infortunato a causa sua poiché stava provando ad aiutarla su come manovrare la canoa per recuperare del pollo con le patate.

“A me dispiace perché comunque è successo perché stava dando delle dritte a me” afferma con una certa delusione Carmen che poi aggiunge: “Diceva ‘gira qua la canoa, vai a sinistra’. Non è colpa mia? Però se non fosse stato lì per me non sarebbe successo. Mi dispiace tanto. Alla fine è successo perché mi stava aiutando, perché aiutava me su quello che dovevo fare”.

Tra l’altro lo stesso Alvin, inviato di questa edizione, si è mostrato un po’ pessimista parlando sugli infortunati di questi ultimi giorni: “Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Tutto ok anche per il nostro Nicolas, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco. Edoardo, invece, si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione”.