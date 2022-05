L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi si rasa a zero. Ilary Blasi ironizza: "Non stai male, ma neanche bene!"

Ascolta questo articolo

Edoardo Tavassi decide, a malincuore, di cambiare il suo look a “L’isola dei famosi“. Il fratello di Guendalina infatti, per portarsi a casa un banchetto preparato dallo chef sia per se stesso che per i suoi compagni di viaggio il naufrago deve accettare di farsi rasare a zero da parte di Carmen di Pietro.

Nonostante la fame inizialmente Edoardo sembra avere più di un dubbio ad accettare questa prova offerta dagli autori ma infine, spinto sia da Ilary Blasi che dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, oltre che ovviamente dagli altri naufraghi affamati, alla fine accetta di farsi rasare.

Il taglio di capelli nei confronti di Eduardo

Durante il fatidico taglio, Edoardo prova a scherzarci sopra: “Io sono già una persona insicura” rivelando poi come sarà difficile da oggi rimuoversi da dosso la sua etichetta da scapolo e trovarsi una donna con questa acconciatura. A prendere le sue “difese” però ci pensano Vladimir e Nicola, in cui affermano che da oggi potrà fare affidamento unicamente al proprio fisico.

Una volta rasato a zero, Edoardo afferma con la sua solita ironia: “Ora sembro Nicolas Vaporidis!” ma anche Ilary Blasi, approfittando di questa situazione, vuole punzecchiare il naufrago sul suo nuovo look: “Edoardo non stai male, ma manco bene!”.

A commentare questo nuovo look di Edoardo ci pensa la sorella Guendalina. L’ex naufraga, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv“, ha voluto commentare questo fatidico momento sul suo profilo di Instagram: “A me aveva detto di no. Mi aveva detto ‘Neanche se viene Federico lo faccio per te’ e ora se lo fa per farli mangiare faccio un casino. Carmen gli devi rasare tutta la riga centrale in mezzo. E quando io mi sono arrabbiata per il taglio dei capelli, lui mi ha detto: ‘Non sei sportiva, sei permalosa, che te ne frega’. Mamma mia Edoardo mio! Vai Carmen, dammi soddisfazione ti prego! Guarda che buchi che gli ha fatto”.