L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi in lacrime annuncia il suo ritiro: "Sognavo la finale"

Ascolta questo articolo

Le anticipazioni sul conto di Edoardo Tavassi sono purtroppo diventate realtà: il naufrago, nel corso della diretta del 20 giugno, lascia definitivamente “L’isola dei famosi“. In uno dei recenti daytime si è vista tutta la sofferenza del concorrente a causa di un infortunio, ove viene portato via dall’infermeria accompagnato da Mercedesz Henger.

Proprio Mercedesz, durante l’ultima diretta, è la prima a sapere di questa notizia, che dapprima stenta a crederci per poi doversi rassegnare al suo ritiro. Tuttavia, nonostante una lite avvenuta recentemente con la figlia di Eva, Edoardo afferma di essere pronto a proseguire la conoscenza con lei una volta finito il reality show, ricevendo così il suo benestare.

Il ritiro di Edoardo Tavassi

Il dispiacere più grande di Edoardo è quello di lasciare “L’isola dei famosi” a praticamente una diretta dalla finale: “Mi hanno comunicato l’esito della risonanza solo pochi minuti fa e mi sono messo a piangere, perché sognavo la finale e sarei andato fino in fondo anche su una gamba sola, ma purtroppo non si può”.

Successivamente ai telespettatori da casa racconta la dinamica dell’infortunio, ove vengono confermate le parole di Carmen Di Pietro svelate durante uno degli ultimi daytime: “Stavo tornando a riva quando ho sbattuto su un ramo e appena sono uscito dall’acqua ho sentito qualcosa al ginocchio che non mi permetteva più di piegarlo, è stato il dolore più grande della mia vita. Quello che avete visto ero io nel bene e nel male e spero di essere arrivato alla gente”.

L’addio di Edoardo segna anche gli altri naufraghi. Nicolas Vaporidis sottolinea tutto il suo dispiacere per come sono andate le cose, rivelando che avrebbe sognato di andare in finale insieme a lui, mentre Carmen Di Pietro non riesce ancora ad accettare il fatto di essere stata la “causa” del suo infortunio al ginocchio.