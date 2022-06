L’isola dei famosi: Edoardo Tavassi in infermeria, mentre Marco Cucolo è costretto a ritirarsi

Ascolta questo articolo

Brutte notizie per gli amanti de “L’isola dei famosi“, dal momento che i telespettatori devono assistere a un nuovo ritiro. Fino a questo momento nella sedicesima edizione condotta da Ilary Blasi hanno dovuto abbandonare il gioco Patrizia Bonetti, Jovana Djordjevic, Jeremias Rodríguez, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Licia Nunez, Blind e Roger Balduino, mentre l’unico squalificato è Silvano Michetti dei Cugini di Campagna.

Nelle ultime ore però altri due concorrenti sono andati in infermeria: Edoardo Tavassi e Marco Cucolo. Se per Edo, almeno fino a ora, non sembra essere nulla di grave, per il giovane fidanzato di Lory Del Santo la faccenda sembra essere decisamente più seria.

Le ultime novità dall’Honduras

Il primo allarme viene scaturito dagli autori del programma in onda su Canale 5, ove fanno sapere che Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono assenti alla cena. La prima ipotesi viene fatta dall’influencer Amedeo Venza, ove annuncia: “Edoardo Tavassi e Marco Cucolo potrebbero lasciare l’Isola per via di un malessere fisico… proprio ieri erano assenti dalla spiaggia honduregna perché portati in infermeria”.

Alla fine però, come rivelato dalla pagina ufficiale Twitter de “L’isola dei famosi”, solamente Marco deve abbandonare il programma: “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente L’isola”. Per Edoardo invece non dovrebbe esserci nulla di grave siccome, come fatto sapere dall’attrice Emanuela Fuin sui social network, il Tavassi dovrebbe avere “solamente” un problema al dente e quindi dovrebbe ritornare insieme ai suoi compagni di viaggio nel giro di pochi giorni.

Mancano ormai poche settimane e proprio per questo motivo, salvo clamorosi colpi di scena, Mediaset non cercherà nuovi concorrenti per “L’isola dei famosi”. La serenità tra i naufraghi intanto viene portata dalle donne del gruppo, in cui riescono ad alzare il morale portando con se ben 12 cocchi. Invece Mercedesz Henger si rende protagonista di una pesca piuttosto fruttuosa, riuscendo a prendere molti lumaconi.