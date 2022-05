L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi contro Nicolas Vaporidis: "Falso da morire, mi disgusta"

Ascolta questo articolo

In queste settimane passate in Honduras, Nicolas Vaporidis si è reso protagonista dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, come sottolineato anche da Ilary Blasi. Infatti l’attore, oltre ad aver avuto la maggior parte dei naufraghi contro, si è scontrato in maniera piuttosto pesnate con Jeremias Rodriguez e Blind.

Nell’ultima diretta del reality show, andata in onda nella giornata del 10 maggio su Canale 5, i telespettatori assistono a un duro faccia a faccia tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. I due, nonostante avessero legato molto, in settimana hanno litigato a causa del cibo e della pesca.

Il faccia a faccia tra Edoardo e Nicolas

L’attore, come riportato testualmente dal sito de “Il Mattino“, rivela di esserci rimasto molto male nell’aver provato a dargli fiducia e creare un rapporto d’amicizia. Stuzzicato poi da Ilary Blasi, afferma di aver ricevuto delle pesanti accuse sulla propria persona, rivelando come Edoardo stia vivendo questa esperienza in Honduras solamente come vetrina, mentre lui come crescita umana.

Edoardo però non ci sta e va subito all’attacco: “Voi Nicolas non lo conoscete, è falso da morire, andava dall’altra parte a parlare male di noi. Viene da noi e parla male degli altri e questo voi non l’avete visto. Roger e Blind mi sono testimoni. Blind me l’ha giurato su Greta che lui fa così per non farsi nominare, mi fa disgusto“.

Nicolas sembra sconcertato e sorpreso dalle parole di Edoardo, ma in difesa di quest’ultimo interviene la sorella Guendalina: “Io sono scioccata, ha parlato male di me, di mio fratello e Carmen. A me mi detesta, ieri ha iniziato l’attacco a mio fratello solo per avergli detto ci sono i pesci butta l’amo”.

Dagli studi interviene anche l’opinionista Vladimir Luxuria che, dapprima prova a smorzare i toni e calmare gli animi, e poi consiglia a Nicolas di godersi di più questa avventura a “L’isola dei famosi” ridendo e scherzando con tutti.