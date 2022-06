L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi chiude con Mercedesz Henger, potrebbe ritirarsi prima della finale

Ascolta questo articolo

La conoscenza tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, entrambi concorrenti de “L’isola dei famosi“, stenta a decollare. Il naufrago infatti è da sempre poco convinto dai veri sentimenti della figlia di Eva, accusandolo di essere entrata in Honduras con il solo scopo di corteggiarlo senza impegni.

In una della ultime dirette Edoardo aveva provato a dare una seconda chance a Mercedesz, rivelando di aver visto in lei alcuni comportamenti rassicuranti. Tuttavia, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, durante l’ultimo daytime il fratello di Guendalina sembra aver chiuso definitivamente con la ragazza, rilanciando nuovamente le stesse accuse.

L’attacco di Edoardo e il possibile ritiro

Come rivelato dallo stesso Edoardo in confessionale, la ragazza si sarebbe lamentato di lui a causa delle poche attenzioni ricevute dopo l’infortunio: “Una volta che ho appurato che stesse bene, ho detto ‘ok sta bene’. Poi vengo a sapere che lei ci è rimasta male perché io dovevo starle più appresso per il taglio sulla mano, dovevo stare lì… Non so neanche cosa dovevo fare”.

Edoardo poi si lamenta faccia a faccia con Mercedesz: “Tu hai detto che ne volevi parlare senza telecamere poi sei venuta a fare la vittima davanti alle telecamere, perché tu ti stai ca*ando sotto della nomination, mi hai detto ‘Io non voglio uscire in semifinale ma in finale”.

Mercedesz non nasconde di esserci rimasta male per i suoi comportamenti, rivelando nell’essere stufa di aspettare le sue tempistiche: “Sono arrivata a farmi una ragione e non me ne frega niente di cosa vuoi o non vuoi tu“. Edoardo, dopo queste parole, decide di chiudere in maniera brusca questa conoscenza, affermando che ormai a lei è cascata la maschera da giocatrice.

Purtroppo le cattive notizie per Edoardo non si fermano qui. Difatti il naufrago ha dovuto abbandonare in lacrime l’isola, in cui viene accompagnato da Mercedesz, a causa di un infortunio dopo la prova per conquistare una teglia di pollo. E ora la finale per Edo potrebbe essere a rischio.