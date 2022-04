L’isola dei famosi, Edoardo Tavassi attacca Jeremias: "Mi ha detto che sono un uomo mantenuto dalla sorella"

La diretta dell’11 aprile de “L’isola dei famosi” vede come protagonista Jeremias Rodríguez. L’influencer, oltre a un duro faccia a faccia con Nicolas Vaporidis in cui viene accusato dall’attore di essere una persona aggressiva e vendicativa, si scontra anche con Edoardo Tavassi.

Le prime incomprensioni tra Jeremias e la famiglia Tavassi sono nate nei giorni scorsi, precisamente quando il fratello di Belen ha accusato sia Guendalina che Edoardo di parlare in Honduras soltanto del loro successo e dei soldi. Ovviamente l’attacco non viene apprezzato dai fratelli e l’ex volto di “Uomini e Donne” in confessionale afferma che la coppia formata da Jeremias e Gustavo inizia a esasperarla.

Il confronto tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodríguez

“Ci sono rimasto male, la prima persona che ho abbracciato all’Isola è stato Jeremias” afferma con una certa delusione Edoardo, ammettendo di sentirsi un po’ tradito da lui: “A lui ho detto un segreto molto privato, che ho avuto un momento di difficoltà economica e ho chiesto aiuto a mia sorella, e lui invece lui davanti alle telecamere ha detto ‘sei un quarantenne che ti fai campare da tua sorella’ e questo mi ha ucciso“.

Jeremias prova a giustificare le sue parole, rivelando che Guendalina in settimana avrebbe raccontato decine di aneddoti sul fratello, mentre proprio Edoardo ha fatto inizialmente l’amico parlandogli male di Nicolas Vaporidis. Le sue scuse però non vengono accettate dall’opinionista Vladimir Luxuria che, ascoltando le parole della clip, chiede a Jeremias se lui abbia deciso di accettare questa avventura per fare beneficenza oppure anche per saziare il proprio tornaconto personale.

Intanto durante la puntata i fratelli Tavassi hanno conquistato ulteriori punti dopo aver parlato della separazione dei genitori, affermando come il loro papà e la mamma in quel periodo si sono scontrati più volte: “Eravamo molto piccoli, i nostri genitori erano molto giovani e si facevano i dispetti, tra loro c’era una guerra e chi ci ha rimesso siamo stati noi”.