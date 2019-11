L’Isola dei Famosi, ecco chi può prendere il posto di Alvin come inviato

Al momento i preparativi con “L’Isola dei Famosi” vanno un po’ a rilento. Infatti i vertici Mediaset ed Endemol stanno lavorando duramente per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini che, se non ci saranno ulteriori slittamenti, dovrebbe andare in onda per gennaio del 2020.

La curiosità sul reality show ambientato in Honduras resta comunque molto alto, soprattutto dopo i flop degli ultimi anni a causa di alcuni avvenimenti spiacevoli. L’unica certezza ad oggi è che Mediaset abbia deciso nuovamente di affidare la trasmissione ad Alessia Marcuzzi. Tuttavia negli ultimi giorni “Anticipazioni.tv” svela che quattro vip si stanno giocando il posto come inviato.

Il possibile inviato della prossima edizione

Il sito “Anticipazioni.tv“, grazie ad alcune indiscrezioni dal web, ipotizza che sono quattro i possibili nomi che potrebbero prendere il posto di Alvin. Come ben sappiamo, questo è un ruolo molto delicato, poiché l’inviato ha il compito di spiegare le prove al gruppo e mantenere l’armonia tra di loro.

Proprio per questo motivo gli autori starebbero cercando di andare sul sicuro, provando a contattare vip che già conoscono le dinamiche de “L’Isola dei Famosi“: “Ed ecco che sono spuntati ben quattro candidati, di cui tre sono ex isolani. Stiamo parlando di Brice Martinet (secondo classificato della 10^ edizione), Rocco Siffredi (quinto classificato della 10^ edizione), Marco Maddaloni (vincitore dell’ultima edizione) e Clemente Russo (ex concorrente del Grande Fratello Vip). Stando ai rumors, sarebbe il re dei film a luci rosse ad essere in vantaggio”.

Ovviamente queste sono solamente delle indiscrezioni, poiché al momento non c’è nulla di confermato attorno al reality show ambientato in Honduras. Il favorito, Rocco Siffredi, è stato molto apprezzato durante le sue partecipazioni a “L’Isola dei Famosi”, classificandosi quinto dietro anche a Brice Martinet, un altro possibile candidato per questo ruolo.