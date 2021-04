"L’isola dei famosi", è scontro tra Brando Giorgi e il resto del gruppo: "Mi isolo"

Nemmeno il tempo di tornare sull’isola che Brando Giorgi si è ritrovato da solo a scontrarsi con il gruppo. Questa edizione de “L’isola dei famosi” è partita in sordina, i naufraghi ci stanno mettendo un po’ a carburare, nuovi ingressi sono all’orizzonte, ma sembrerebbe che le prime dinamiche si stiano formando. Brando Giorgi è adesso al centro delle polemiche.

L’attore qualche settimana fa era stato eliminato dal gioco, ma aveva anche deciso di restare su “Parasite Island”. Il pubblico lo ha premiato e lo ha fatto rientrare in gara. Inutile negarlo, Giorgi non si è mai ambientato fino in fondo e gli altri concorrenti non lo hanno mai accettato fino in fondo e adesso la “guerra” è scoppiata.

Brando ha comunicato ai suoi compagni di volersi isolare. Alcune dinamiche non riesce a comprenderle, non riesce ad inserirsi e pertanto preferisce restare da solo. Avrà una capanna tutta sua, utilizzerà sicuramente il fuoco (che ha in comune con i suoi compagni) e preferisce parlare solo davanti le telecamere. Gli altri naufraghi non sono stati d’accordo con questa decisione e hanno iniziato a sbottare.

In articolar modo, Valentina Persia ha inveito contro Giorgi, dichiarando: “Hai analizzato le tue modalità che sono quelle dei consigli che nessuno ti chiede? Per te è un buon consiglio, per noi una rottura di pa**e“. La frattura è ormai evidente e la “guerra” tra Brando e il resto del gruppo è scoppiata. Sicuramente l’argomento sarà toccato durante la prossima diretta.

Bisognerà attendere lunedì 12 aprile per vedere una nuova puntata de “L’isola dei famosi”. Questa settimana, il doppio appuntamento non ci sarà e dunque i naufraghi avranno tutto il tempo per chiarirsi qualora lo desiderino. Al momento gli eventi fanno pensare tutt’altro, ma mai dire mai. A prescindere da un eventuale faccia a faccia, sicuramente l’argomento sarà affrontato.