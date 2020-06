L’Isola dei Famosi e Lo Show dei Record: Ilary Blasi pronta a condurre i due programmi

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv alla conduzione di due importanti programmi targati Mediaset: dopo aver archiviato l’esperienza al Grande Fratello vip, che la conduttrice romana aveva deciso di lasciare per dedicarsi ad altri progetti, ora, secondo il settimanale Oggi, Ilary è pronta per tornare in televisione con L’isola dei Famosi e Lo show dei record.

Dopo aver deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, Ilary si è dedicata alla conduzione di Eurogames, realizzato insieme all’amico e collega Alvin. Purtroppo, però, l’esperimento non ha ottenuto i risultati sperati e terminata anche questa avventura, Ilary ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e dedicarsi completamente alla sua famiglia, composta dal marito Francesco Totti e dai figli Isabel, Chanel e Cristian, di cui ama condividere momenti della vita quotidiana sul suo profilo Instagram.

Ora Ilary è pronta a tornare in onda e lo farà con due grandi classici, il primo dei quali è L’Isola dei Famosi: il programma, dopo essere stato messo da parte a causa della pandemia da coronavirus da un lato e della sovrapposizione con il Grande Fratello Vip dall’altro è pronto a tornare in tv nella nuova stagione televisiva, probabilmente dal prossimo gennaio.

Alessia Marcuzzi sarà impegnata con la conduzione di Temptation Island Vip e il suo addio alla trasmissione sembra ormai certo. Al suo posto subentrerà quindi Ilary Blasi, la quale potrebbe fare un ottimo lavoro grazie alla sua esperienza in quanto conduttrice dei reality.

Il secondo programma di cui Ilary Blasi dovrebbe essere alla conduzione è Lo Show dei Record, che potrebbe partire già il prossimo autunno. In questa nuova avventura la conduttrice romana potrebbe essere affiancata da un altro romano: l’attore Claudio Amendola, il quale è già avvezzo alla conduzione televisiva, dal momento che in passato ha già condotto lo show Scherzi a parte, insieme a Belen Rodriguez.