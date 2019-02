"L’Isola dei Famosi" e "Live-Non è la D’Urso" si giocano la prima serata del mercoledì

Non sta passando un bel periodo la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi. Mediaset infatti sta ancora pagando a caro prezzo il duro flop della serie televisiva d’animazione “Adrian“, ideata e scritta da Adriano Celentano. L’azienda ha puntato molto sul cartone animato, ma per il momento gli ascolti non stanno dando ragione a Giancarlo Scheri, l’attuale direttore di Canale 5.

Neanche le altre trasmissioni stanno registrando dei buoni risultati. Infatti, spesso la prima serata viene vinta da Rai 1 e Canale 5 deve soccombere ai dati “Auditel“. Attualmente nemmeno i reality show, come “L’Isola dei Famosi” e l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, hanno convinto i telespettatori da casa. Per questo motivo, Mediaset vorrebbe puntare tutto sulla nuova trasmissione in prima serata firmata da Barbara D’Urso.

Il cambio del palinsesto

Per questo motivo la giornata di questa sera per Mediaset potrebbe essere molto importante. Infatti, con i risultati “Auditel” di domani de “L’Isola dei Famosi” i dirigenti di Canale 5 potrebbero studiare un nuovo palinstesto. Tanto è vero che in base ai dati, si può capire se il reality show condotto da Alessia Marcuzzi potrebbe restare o meno di mercoledì sera.

Se si registra un nuovo flop, come rivela il sito “Blogo“, i dirigenti di Mediaset studieranno una nuova programmazione per il reality show, escludendo il lunedì che è dedicato alla serie d’animazione “Adrian“. Il “buco” rimasto nella giornata del mercoledì sera invece potrebbe essere preso dalla nuova trasmissione di Barbara D’Urso “Live-Non è la D’Urso“, che segna il ritorno in diretta della “Dottoressa Giò” in prima serata.

Come rivela sempre “Blogo“, da questi risultati verranno posizionati anche la prossima edizione del Grande Fratello e il serale di “Amici di Maria De Filippi”. Quindi per Mediaset la serata del 13 febbraio sarà molto importante per definire, con tutta probabilità, il palinsesto ufficiale di Canale 5.