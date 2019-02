L’Isola dei Famosi, duro scontro tra Ariadna Romero e Soleil Sorge: “Fai schifo!”

Soleil Sorge continua a non trovare un punto di incontro con il resto dei naufraghi e anche da quanto si è evinto dal daytime in onda oggi 25 febbraio 2019 Ariadna Romero ha dimostrato di non sopportare l’ex corteggiatrice. Gli atteggiamenti dell’ex di Luca Onestini stanno stancando Luca Vismara e le sorelle Mihajlovich ma è proprio con la Romero che Soleil ha avuto un duro scontro.

“A me hai detto, dopo tre giorni che ero qui sull’Isola, che sono una bambina viziata, che non capisce la vita. Io sono una persona di pancia, sono vera. Tu invece sei finta come la m…a. Fai schifo!” ha chiosato Ariadna stanca degli atteggiamenti falsi e costruiti della Sorge. Le due ragazze hanno avuto un botta e risposta alquanto pesante e in un certo frangente si sono avvicinate con fare minaccioso tanto da far temere il peggio.

La Romero oltretutto è letteralmente sbottata quando Soleil ha messo in discussione il suo ruolo di madre e questa cosa ha alimentato ancora di più gli animi già precedentemente minati. “Non ti devi permettere di nominare mio figlio! Io sono una mamma sola che sa cosa significa dare amore ed educazione. Cose che tu non hai” ha chiosato l’attrice.

“Mi ha di nuovo assalita la gang del bosco. Meditano questi attacchi nel loro covo di vipere. Quello che fate voi è davvero grave” ha invece risposto Soleil che successivamente ha avuto da ridire soprattutto con Marina La Rosa accusandola di essere una persona falsa perchè davanti a lei si è sempre dimostrata una persona carina e invece dietro le spalle parla male di lei.

L’ex gieffina si è difesa confermando di trovare l’ex corteggiatrice molto arrogante, insolente ma soprattutto una persona che crea sempre tensione. L’unico che invece ha preso le difese di Soleil è stato Jeremias Rodriguez che ha altresì sottolineato quanto sia brutto vedere un gruppo prendersela con una persona sola.