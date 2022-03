L’Isola dei famosi, due positivi al Covid-19

A pochi giorni dall’inizio de “L’isola dei famosi” arrivano delle brutte notizie per i fan della trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Difatti, come riportato testualmente dal sito “Tv Blog” due volti di questa edizione sarebbero risultati positivi al Covid-19.

L’aumento dei casi legati al coronavirus non sta colpendo solamente “L’isola dei famosi” dal momento che Barbara D’Urso, durante l’esordio de “La pupa e il secchione” avvenuta nella giornata del 14 marzo, ha dovuto rinunciare ad Antonella Elia a causa della positività al coronavirus. Proprio l’ex valletta di Raimondo Vianello, con una clip pubblicata sui social network, afferma di non essere più sicura di prendere parte alla trasmissione di Italia 1.

Le due positività al Covid-19 a “L’isola dei famosi”

“Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi” al suo posto, nel caso non dovesse diventare negativo al virus nei prossimi giorni, secondo “TV Blog” gli autori starebbero pensando di portare temporaneamente Vladimir Luxuria e quindi in studio dovrebbe esserci come unico opinionista Nicola Savino.

Purtroppo, oltre all’inviato, pure una concorrente sarebbe risultata positiva al virus: “Fra i naufraghi poi giungono voci di Ilona Staller pure positiva al Covid-19. Le decisione finali verranno prese nelle prossime ore, vista la grande fluidità della situazione, in attesa di ulteriori test sia per Alvin che per Ilona Staller“.

I seguenti naufraghi, ufficializzati nei giorni scorsi con una copertina su “TV Sorrisi e Canzoni”, esordiranno su Canale 5 dal 21 marzo: Antonio Zequila, Blind (Franco Rujan), Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Ilona Staller (Cicciolina), Estefania Bernal, Roger Balduino, Marco Melandri e Roberta Morise e le coppie Lory Del Santo con Marco Cucolo; Clemente Russo con Laura Maddaloni; Carmen Di Pietro con Alessandro Iannoni; Jeremias Rodriguez con papà Gustavo, I Cugini di Campagna e Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo.