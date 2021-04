"L’isola dei famosi", Dayane Mello pronta a tornare

Indubbiamente è esperta di reality, ne sa più lei di tante persone messe insieme e a quanto pare, non si è ancora stancata di provare l’ebrezza. Lei è Dayane Mello, una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” (tanto per restare in tema reality). Dayane all’interno della casa ha molto fatto parlare di sé.

É stata reclusa per ben 6 mesi ma a quanto pare, non si è ancora stancata. Nel suo curriculum vanta oltre alla partecipazione al “Grande Fratello Vip”, anche quella a “Pechino Express” e quella a “L’isola dei famosi“. Proprio “L’isola dei famosi” è il reality che la modella brasiliana rifarebbe. Attenzione però, non nelle vesti di concorrente.

Ospite a “L’isola Party“, la Mello ha spiegato che tornerebbe in Honduras come guest star. Ci tornerebbe per tirare su il morale dei naufraghi e godersi le splendide spiagge, il mare e la natura di quei posti. “Io? Noooo! Mandatemi al mare lì per scherzare dieci giorni e per dare un po’ di vita ma non per restare“, queste le parole dell’ex gieffina.

Dayane, in un secondo momento ospite di “IsaeChia“, ha poi spiegato la differenza tra “L’isola dei famosi” e il GF Vip e ne ha approfittato per rispondere a Akas Kumar. Il modello aveva dichiarato che 10 giorni in Honduras sono come 6 mesi nella casa più spiata d’Italia (il riferimento era all’ultima edizione). A tal proposito, la Mello ha ammesso che il GF Vip è più confortante, hai tutti gli agi e soprattutto, mangi. La modella ha però anche contrastato le parole di Kumar in merito ai 6 mesi di reclusione.

“Confermo che è più difficile vivere nell’Isola dei Famosi. Perché nella Casa c’è anche da mangiare! Ma non puoi paragonare 10 giorni a 6 mesi come ha fatto Akash. Però mangiare, dormire e non stare sotto la pioggia Quindi tra i due reality tutta la vita il Grande Fratello Vip!“, queste le parole di Dayane.