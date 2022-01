L’isola dei famosi, Dayane Mello potrebbe far parte del cast

Dayane Mello ha conquistato la ribalta per aver partecipato alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto ai tempi da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. L’influencer, nonostante non sia riuscita a conquistare la vittoria, è stata tra le concorrenti più amate della casa più spiata d’Italia.

Purtroppo negli ultimi mesi riconquista nuovamente le prime pagine delle settimane di gossip per una presunta molestia sessuale del cantante Nego Do Borel durante la loro partecipazione a “A Fazenda“, uno dei reality show trasmessi nel suo paese natìo, cioè il Brasile.

Un nuovo reality nel futuro di Dayane Mello

A quanto pare la ragazza, dopo aver partecipato anche all’ottava edizione del reality show di Rai 2 “Pechino Express” in onda all’inizio del 2020, classificandosi al terzo posto insieme a Ema Kovač, potrebbe sbarcare in Honduras per far parte del cast de “L’isola dei famosi”.

A rivelare questa indiscrezione è il giornalista Alberto Dandolo in un articolo pubblicato su “Oggi”: “Dayane Mello, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda, sembra aver ritrovato l’energia di sempre. A Cologno Monzese si mormora che la modella presto sarà protagonista di un programma di punta del Biscione. Pare che si tratti de L’Isola dei Famosi. Dayane era già “naufragata” in Honduras qualche anno fa e per un brevissimo periodo”.

Intanto per i fan di Dayane sta arrivando una bella notizia per lunedì: infatti, secondo come riportato dal sito “Whoopsie“, sarà al “GF Vip” come ospite per fare una sorpresa a una vippona nella casa: “L’ex gieffina, dopo aver più volte manifestato il suo affetto per Soleil Sorge, dichiarando anche: ‘Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra’ sembra pronta a tornare nella casa del “Grande Fratello VIP” lunedì 10 gennaio per fare una sorpresa all’amica”.