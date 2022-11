L’isola dei famosi, Dayane Mello potrebbe far parte del cast

Ascolta questo articolo

Attualmente in casa Mediaset si sta lavorando al massimo per poter regalare ad Alfonso Signorini gli ultimi colpi per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5. Difatti lo stesso conduttore ha annunciato che, nella diretta di domani, ci saranno sei nuovi ingressi.

Oltre a Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, dati praticamente per certi da Davide Maggio, gli altri quattro nomi restano ancora un mistero seppure sul web sono uscite le prime ipotesi. Intanto sulla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi si sta lavorando anche al futuro de “L’isola dei famosi”.

Il primo nome per la nuova edizione de “L’isola dei famosi”

Partendo dalla conduttrice, viene confermata la presenza di Ilary Blasi, che negli ultimi anni ha ottenuto un buon successo di ascolti su Canale 5 e per Mediaset quindi pare essere un nome intoccabile. A confermarlo è il settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, ove rivela che l’ex moglie di Francesco Totti sarebbe stata convinta da alcune sue amiche, in particolar modo da Silvia Toffanin, a proseguire questa esperienza.

In ambito opinionisti invece è praticamente certo l’addio di Nicola Savino, passato a TV8, e al suo posto potrebbe esserci Alvin, che a sua volta lascerebbe il ruolo di inviato. Quest’ultimo ruolo sarebbe quindi preso da Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi”. Sul futuro di Vladimir Luxuria invece non si sa ancora molto.

Sul cast invece, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, Gabriele Parpiglia a “Casa Pipol” ha annunciato come gli autori avrebbero contattato già il primo vip: “Dayane Mello era stata contattata per il Grande Fratello Vip, ma in modo poco carino ha detto che non le piace il cast di quest’anno. Avrebbe potuto rifiutare in modo più carino, mai sputare nel piatto dove si è mangiato”.

Nonostante questo, Dayane non sembra volersi allontanare dal mondo dei reality: “Non si è risparmiata di dire che non le dispiacerebbe partecipare a ‘L’Isola dei Famosi’. Non stupiamoci quindi se dovessimo vedere nel cast della prossima edizione proprio Dayane Mello”.

Ovviamente si tratta solamente di una indiscrezione, arrivata comunque da una fonte autorevole come Gabriele Parpiglia. Staremo a vedere se arriverà un’altra smentita da parte dell’italoamericana come capitato sul “GF Vip” oppure sceglierà la strada del silenzio.