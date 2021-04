"L’isola dei famosi", Daniela Martani dallo studio: "Hanno fatto di tutto per farmi uscire"

L’esperienza di Daniela Martani a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stata condizionata sin da subito dalle critiche esterne. L’ex conduttrice di Radio Kiss Kiss infatti, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante il periodo del coronavirus in Italia, viene accusata di essere negazionista.

La prima bufera nei suoi confronti è scattata quando, intervistata dalla trasmissione radiofonica “La Zanzara“, rivela che i vegani sono totalmente immuni al Covid-19. Mentre, nell’estate dello scorso anno, la Martani si è rifiutata di indossare la mascherina mentre si imbarcava sul traghetto con la macchina.

Daniela Martani attacca gli altri naufraghi

Arrivata negli studi di Canale 5 in seguito alla sua eliminazione, Daniela rivela che gli naufraghi, cavalcando l’onda di queste critiche sul suo conto, ne avrebbero approfittato cacciandola così subito dal programma: “Hanno fatto di tutto per farmi uscire, ero io contro il clan composto da Gilles, Francesca, Valentina e Awed, loro sapevano che fuori non avrei avuto possibilità”.

Su questo presunto clan aggiunge ulteriori dettagli: “Gilles è l’intoccabile, nonostante sia andato anche contro Francesca non è mai nominato, anche Francesca lo giustifica e lei non prende mai le difese delle donne, nonostante abbia avuto discussioni con Gilles”. Successivamente si parla della sua avventura a “L’isola dei famosi”.

La Martani si dichiara molto felice del proprio percorso seppur sia stato molto breve: “Per me è stata una grandissima esperienza, ho cercato di mitigare dei miei lati… io scatto, non medito le risposte da dare, e invece ho cercato di essere più zen sull’isola”. Proprio per essere stata bene in Honduras ammette, come fatto da Akash Kumar nei scorsi giorni, di aver fatto un grande errore nel rifiutare l’opportunità di restare ancora in qualità da sopravvissuta.