Francesca Lodo, insieme a Gilles Rocca, hanno dovuto effettuare le proprie nomination in maniera palese durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“. Entrambi decidono di mandare al televoto l’ex pupa Miryea Stabile, ricevendo un duro attacco da parte di Daniela Martani.

Secondo l’ex concorrente del “Grande Fratello” Francesca Lodo dovrebbe avere più coraggio nel scegliere chi mandare a televoto senza temere delle possibili conseguenze. Per questo motivo, secondo un suo pensiero, la cagliaritana avrebbe dovuto scegliere Gilles Rocca, siccome quest’ultimo nell’ultima prova ricompensa si è comportata in maniera scorretta negando il premio finale.

L’attacco di Daniela Martani

Partendo dall’inizio, Gilles Rocca ha deciso sul più bello di non completare la sua prova ricompensa, che consisteva di dare un bacio in apnea a Francesca Lodo. L’attore infatti, nonostante sul set abbia baciato più donne spingendosi anche in scene hot, non se la sente di “tradire” la sua fidanzata Miriam senza dover rispettare un copione.

Questa scelta viene criticata sia sui social che da Ilary Blasi, in cui ci ritiene a ricordare che si tratta solamente di un semplice gioco e poi cosi facendo priva alla sua spalla, appunto Francesca, di mangiare un piatto di spaghetti all’amatriciana. Francesca Lodo, seppur ci è rimasta male scoppiando addirittura in lacrime, durante la sua nomination palese, ha deciso di salvare Gilles e mandare al televoto Miryea Stabile.

Questo atteggiamento, come riportato testualmente dal sito “Gossip blog”, non è stato preso bene da Daniela Martani: “Francesca è una falsa. Non ha nominato Gilles perché non ha le pa**e di farlo. Ha una paura fo**uta di Gilles. È una cosa vergognosa per come tratta le donne, per come tratta le persone. Il modo in cui si rivolge alle persone… doveva già stare fuori. Se lui è squilibrato di testa, l’ha detto lui, esci. Francesca tu ti devi vergognare”.

Ovviamente Francesca Lodo prova in ogni modo a smentire le dichiarazioni di Daniela Martani attaccando l’ex naufraga per il tono utilizzato. Intanto, al televoto, non ci sono andati ne Francesca ne Gilles, poiché si sfideranno per la prossima puntata Ubaldo Lanzo, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Manuela Ferrara.