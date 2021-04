"L’isola dei famosi", Daniela Martani attacca duramente il reality: "Incalzata a lasciare"

È durata poco meno di un mese l’avventura di Daniela Martani a “L’isola dei famosi”. Quando è stata annunciata la sua presenza, in molti non l’hanno presa bene a causa del suo pensiero negazionista, manifesto e latente, sul Coronavirus. Una volta sbarcata in Honduras, a parte uno scontro subito rientrato con Gilles Rocca, la Martani non ha fatto molto parlare di sé.

Durante l’ultima puntata, la naufraga ha perso al televoto contro Drusilla Gucci. Anche a Daniela, esattamente come agli altri naufraghi, è stato proposto di restare sull’altra isola. Inizialmente la naufraga ha rifiutato, ammettendo che la sua esperienza l’aveva fatta, ma è stata invitata a rifletterci su. Proprio quando le è stato nuovamente chiesto quale decisione avesse preso, Daniela è parsa inizialmente reticente e poi ha declinato.

Adesso che l’avventura è finita, l’ex naufraga ha ripreso in mano la sua vita e si è sfogata scagliandosi duramente contro il reality show. “Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete“, questo lo sfogo della Martani. In realtà, come detto in precedenza, a Daniela è stato concesso addirittura del tempo per pensarci su.

Come se non bastasse, Ilary Blasi ha fatto si che la sua migliore amica intervenisse per convincerla a restare, ma la Martani sembrava avesse già deciso. Prima di rivederla in studio e capire meglio la sua posizione, dovranno trascorrere 15 giorni. Difatti, tutti i naufraghi che torneranno dall’Honduras dovranno prima osservare 15 giorni di quarantena.

Solo al trascorrere degli stessi, potranno presenziare in studio e raccontare a tutti la loro esperienza. Al momento ancora nessuno è arrivato, ma le prime anticipazioni circa la prossima diretta, dicono che ci sarà il modello Akash Kumar per un confronto/scontro infuocato con tutti e in particolar modo con l’opinionista Tommaso Zorzi. Insomma, sicuro ne vedremo delle belle.