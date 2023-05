L’Isola dei famosi, Cristina Scuccia si mostra in bikini: "Devo spogliarmi del passato"

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” non sta brillando più di tanto. Gli ascolti non entusiasmano, così come il cast e i ritiri, a causa di infortuni, sono sempre più frequenti. Dopo Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, anche Fiore Argento ha lasciato l’Honduras. Tutte questioni, queste, che stando agli ultimi rumoros avrebbero portato a una Ilary Blasi molto nervosa dietro le quinte.

Se da un lato c’è chi si ritrova a lasciare, dall’altro c’è chi prosegue la propria avventura nel reality show. Cristina Scuccia, ex suora, è uno dei concorrenti più amati. Prima di partire per l’Honduras, la cantante aveva affermato che non avrebbe indossato il bikini, come fatto invece dalle sue colleghe, bensì il classico costume intero accompagnato da pantaloncini.

Dopo quasi due mesi di permanenza sull’isola, l’ex suora ha però cambiato idea e tolto il pezzo unico per lasciare posto a un bikini un pò rivisitato. La naufraga è apparsa con una canotta tecnica, di quelle che si usano quando ci si allena in palestra, e un pantaloncino azzurro. Già durante l’ultima diretta, la Blasi aveva notato la cosa complimentandosi con Cristina per la voglia di mettersi in discussione.

La Scuccia ha ammesso di aver visto la questione costume come una delle tante prove per ottenere una nuova libertà. “Sto cercando di mettermi in gioco, già che sto cercando una libertà. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze“, queste le sue parole.

Durante il percorso all’Isola, l’ex suora ha così deciso di indossare un bikini rivisitato e chissà se la vedremo in futuro con il classico bikini. Nel mentre, lei e i suoi compagni d’avventura stanno affrontando prove sempre più pesanti: prima tra tutte la fame. I nervi iniziano a essere tesi e chissà che sviluppi ci saranno in Honduras.