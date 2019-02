L’Isola dei Famosi, Cristiano Malgioglio difende Barbara D’Urso e attacca pesantemente John Vitale: "Frasi terribili”

Cristiano Malgioglio non ci sta e furioso per le parole dette da John Vitale nei confronti dell’amica Barbara D’Urso ha deciso di scagliarsi contro il naufrago. Il noto paroliere ha però svelato di non aver seguito la diretta andata in onda giovedì 31 gennaio e condotta da Alessia Marcuzzi ma è venuto ugualmente a conoscenza del fattaccio.

Anche la conduttrice del reality, scossa e basita delle parole pesanti nei confronti della collega D’Urso, ha espresso un suo parere personale sottolineando quanto questo comportamento assurdo potesse essere anche motivo di espulsione dal gioco. John Vitale ha chiesto espressamente scusa sia a Carmelita che a tutte le donne aspettando l’ardua sentenza.

Inutile dire che sui social sono insorti in moltissimi commentando negativamente l’accaduto e informando lo stesso Malgioglio di quanto successo in diretta. Ecco dunque che il paroliere molto arrabbiato ha voluto scrivere un lungo post su Instagram condividendo altresì una bellissima foto che lo ritrae proprio assieme a Barbara.

Cristiano ha ammesso di essere rimasto scioccato dal comportamento del ragazzo e che avrebbe comunque preso le difese per qualunque donna “anche non appertenente al mondo dello spettacolo”. “Ho letto frasi terribili e disgustose di un concorrente del reality che hanno offeso la mia amica Barbara. Se fossi stato opinionista del programma avrei immediatamente lasciato lo studio” ha chiosato Malgioglio.

Sempre secondo il cantautore Barbara D’Urso può piacere o meno ma bisogna comunque sempre portare rispetto per una donna che lavora 24 ore su 24 e nel suo lavoro è una vera macchina da guerra. “Ringrazio Dio di farmi amare qualsiasi essere umano. Amo molto le donne, perche’ siete il valore della nostra vita e l’orgoglio di chi vi ama veramente” ha concluso Cristiano furioso per le parole dure usate da John Vitale nei confronti dell’amica Carmelita che per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito.