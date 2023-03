L’isola dei famosi, Corinne Cléry vicina a far parte del cast: "Ci sto pensando seriamente"

Ormai mancano pochissime settimane per vedere la conclusione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In casa Mediaset si sta lavorando già al futuro e di formare il cast per “L’isola dei famosi“, che inizierà immediatamente dopo il “GF”.

Per il cast ufficiale ci si attende solamente l’intervista di Ilary Blasi, che nelle prossime settimane dovrebbe parlare ai microfoni della sua amica Silvia Toffanin a “Verissimo”. Qui, oltre ad annunicare i nomi che sbarcheranno in Honduras compresi gli opinionisti e l’inviato, dovrebbe dire la sua per la prima volta in pubblico della sua rottura con Francesco Totti.

Corinne Cléry farà parte de “L’isola dei famosi”

Manca ancora l’ufficialità, ma la stessa Corinne Cléry ha ammesso di essere molto vicino a dire di “sì” nel prendere parte a “L’isola dei famosi”. L’attrice, intervistata dal settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, afferma d’aver ricevuto la prima chiamata verso il mese di ottobre per sbarcare in Honduras.

“Sono stata contattata alla fine di ottobre ed in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori. Ci sto pensando seriamente” ha affermato Corinne in merito a “L’isola dei famosi” per poi precisare di essere pronta a precipitarsi in questa nuova ed entusiasmante avventura: “Vorrei che il personaggio Corinne Cléry facesse un passo indietro per mostrare che donna coraggiosa e battagliera sono. Alla nostra età la vita va avanti… l’Isola mi permetterebbe inoltre di disintossicarmi dal mondo in cui viviamo oggi, dove i valori sono sempre più sfalsati”.

Per Corinne Cléry non si tratterebbe comunque di una prima esperienza in un reality show. L’attrice entrò a gara in corso durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel corso della sesta puntata e venendo eliminata nella nona diretta con il 41% dei voti contro Raffaello Tonon e Aída Yéspica.