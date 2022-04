L’isola dei famosi, confronto tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni: "Lui non accetta le mie gentilezze"

Durante la diretta del 29 aprile de “L’isola dei famosi” i telespettatori hanno assistito a un confronto piuttosto tranquillo tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. La showgirl infatti viene accusata, sia dalla conduttrice che dai due opinionisti in studio di essere fin troppo possessiva nei confronti del proprio ragazzo.

In merito anche Alessandro sembra essere stufo dalle migliaia di attenzioni che riceve dalla madre in maniera giornaliera, e mai come ora sta respingendo i suoi gesti più dolci. La stessa Carmen fa notare questo suo disinteresse, dichiarando come in casa si comprtava più gentilmente rispettando sempre le regole dettate da lei.

Il confronto tra mamma e figlio

Ilary, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ricorda alla naufraga che Alessandro si sta semplicemente staccando dalla madre, come può capitare a ogni ragazzo della sua età. Carmen però non accetta questi suoi atteggiamenti, sottolineando il suo fastidio quando lei dice una cosa e non riceve da parte sua un “sì”.

“Lui non accetta le mie gentilezze” afferma con una certa delusione: “Deve fare le cose che a qualsiasi mamma darebbe una gioia infinita. Lui mi evita, io dico sempre ad Alessandro di essere gentile, ma lui non fa così. È cambiato, è una rivolta, una ribellione. Un cambiamento totale che non mi aspettavo”.

Il ragazzo, nel suo piccolo, prova a dire la sua: “Mia madre esagera in tutto e per tutto. Non ce la faccio più perché dalla mattina alla sera mi sta addosso. Comincia dal bacetto del buongiorno”. In sua difesa scende Vladimir Luxuria, rivelando come Carmen possa perdere il suo affetto se continua a comportarsi in maniera così ossessiva.

Alla fine però si aggiunge a un accordo, seppur in maniera forzata: Ilary difatti propone alla showgirl di non dare almeno tutti i giorni il “bacio del buongiorno” e, dopo tante titubanze, accetta.