L’isola dei famosi, confermate Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Alvin opinionista: al suo posto due ex naufraghi

Si sta già lavorando per mettere in piedi la nuova edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show ambientato in Honduras e vinto da Nicolas Vaporidis. L’ultima annata ha avuto un successo piuttosto inaspettato, grazie anche all’amalgama creata da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Per questo motivo Mediaset sembra aver deciso di confermare lo stesso cast, tranne per Nicola Savino. Infatti il conduttore radiofonico è pronto a diventare il nuovo volto di TV8, con la conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20.30: “TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi”.

Le prime indiscrezioni su “L’isola dei famosi”

Sono stati smentiti quindi i gossip di una possibile pausa dal suo lavoro dopo la separazione con Francesco Totti, dal momento che Ilary Blasi, come si può leggere sul settimanale “Chi Magazine“, ritornerà al suo posto con “L’isola dei famosi”. La rete starebbe quindi pensando di promuovere Alvin come opinionista del programma, mentre si vorrebbe chiamare come opinionista un ex naufrago.

“La nuova Isola dei Famosi” si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini prima di andare nel dettaglio della notizia: “Nella nuova edizione dell’Isola dei famosi molte rivoluzioni: alla guida sempre Ilary Blasi, Luxuria confermata come opinionista, Nicola Savino, passato a Tv 8, potrebbe lasciare il posto ad Alvin, mentre per il ruolo di inviato è lotta tra Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione, ed Edoardo Tavassi, semifinalista. Al momento quest’ultimo è in vantaggio“.

Sia Nicolas che Edoardo hanno legato molto durante l’ultima edizione de “L’isola dei famosi”, come rivelato dallo stesso attore di “Notte prima degli esami” ove ha ammesso di esserci rimasto molto male per il ritiro di Tavassi a causa di un infortunio a una diretta dalla finale.