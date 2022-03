L’isola dei famosi, Cicciolina sbarca in Honduras e non si tira indietro con i doppi sensi: "Sono ancora vergine"

Durante la giornata del 21 marzo è andata in onda la prima diretta de “L’isola dei famosi“, il reality show che ha praticamente preso il posto del “Grande Fratello Vip“. Tra le protagoniste troviamo immediatamente Cicciolina, che grazie alle sue battute non prive di doppi sensi, riesce a conquistare l’affetto del pubblico da casa.

Dopo aver mostrato la clip di presentazione, Cicciolina prende parola: “Sono molto eccitata e felice di stare sull’isola. Volevo salutare il pubblico italiano, la mia amica Luxuria, Nicola Savino e Ilary Blasi che voglio davvero bene. Sono emozionata, voglio fare delle cose interessanti, costruttive, molto belle”.

Vladimir Luxuria ironizza sulle parole utilizzate dall’ex attrice a luci rosse, ma la gag non termina qui. Infatti Ilary Blasi ricorda a Cicciolina che si tratta di un vero e proprio esordio in una trasmissione del genere: “Sono ancora vergine in questo senso, nel senso che non ho mai fatto i reality. Sono molto felice, non sono più nella pelle, voglio dare il massimo. Ora sono davvero emozionata. Ma non voglio dire tutto in questo momento”.

I commenti sui social network a favore di Ilona Staller si sprecano: “Cicciolina noi ti ringrazieremo per sempre per aver deciso di porre fine all’unica verginità che ti era rimasta: quella dei reality” oppure: “Se gli autori sapranno fare il proprio lavoro riusciranno ad accoppiare Cicciolina-Zequila per dare a quest’edizione la gloria eterna”.

Nei confronti di Cicciolina quindi da parte del pubblico sembra esserci un’attesa quasi spasmodica, e staremo a vedere se riuscirà a essere all’altezza delle aspettative. Il tutto dipenderà anche a come riuscirà a superare le intemperie delle prossime settimane, siccome non è raro vedere in questa trasmissione degli abbandoni a causa di infortuni o altri problemi fisici. Ma sicuramente, come si può facilmente notare, a Cicciolina non manca l’entusiasmo di avventurarsi in questa esperienza.