L’isola dei famosi, Cecilia Rodríguez difende Jeremias e Gustavo: "Sono fiera di voi"

Il percorso di Gustavo e Jeremias Rodríguez si è diviso durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi” andata in onda su Canale 5 nella giornata del 14 aprile. Il papà ha infatti dovuto abbandonare Playa Palapa, a causa della sconfitta al televoto contro Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, per spostarsi così a Playa Sgamada in cui raggiunge Clemente Russo, Lory Del Santo e Marco Cucolo.

Invece Jeremias, nel bene ma purtroppo anche nel male, attualmente è il naufrago più chiacchierato di questa edizione del reality show. Il fratello di Belén infatti non sembra aver legato con nessuno dei suoi compagni di viaggio e, come dimostrato nella scorsa diretta, pare poco intenzionato a chiarirsi con alcuni di loro, rifiutando sin da subito il confronto insieme a Nicolas Vaporidis.

Le parole di Cecilia Rodríguez su Gustavo e Jeremias

Tra i fan più accaniti di Gustavo e Jeremias troviamo ovviamente la piccola Cecilia, ove sui social cerca in ogni modo di spezzare una lancia a suo favore. La scorsa settimana, rispondendo ai fan su Instagram, rivela che Jere è un ragazzo d’oro ma che non riesce a essere compreso dagli altri naufraghi.

Ora, subito dopo la diretta, ha voluto pubblicare un altro post su IG in cui prende le difese di entrambi i Rodríguez pubblicando una loro foto in Honduras citando un brano di Jovanotti intitolata “Le tasche piene di sassi”: “Mormora, la gente mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fatte, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi“.

Tra l’altro Cecilia Rodriguez, nel pomeriggio di venerdì, ha condiviso un post di un fan club di Jeremias in cui vengono invitati i fan del naufrago a non salvarlo al televoto contro Estefanía Bernal e Roger Balduino per farlo andare a casa dalle poche persone che davvero lo conoscono.