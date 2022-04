L’isola dei famosi, Cecilia commenta l’addio di Jeremias: "Non deve dimostrare niente a nessuno, è una persona speciale"

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, Jeremias Rodriguez ha ufficialmente deciso di abbandonare il reality show ambientato in Honduras. L’influencer argentino non è mai riuscito ad ambientarsi con gli altri compagni di viaggio, come dimostrato con alcuni litigi contro Nicolas Vaporidis ed i fratelli Tavassi.

Tra i pochi a difendere Jeremias nella trasmissione condotta da Ilary Blasi troviamo la sorella Cecilia, che su Instagram commentando le varie puntate ha preso sempre le parti di Jere e del papà Gustavo, in cui attualmente si trova a Playa Sgamada, in cui ci risiedono le coppie eliminate e di conseguenza diventano concorrenti singoli.

Le parole di Cechu su Jeremias

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” a pochi giorni dal suo addio Cecilia ha deciso di lasciare un altro commento sull’avventura del fratello a “L’isola dei famosi”. L’argentina rivela di essere molto felice per il coraggio avuto da Jeremias nell’abbandonare la trasmissione, sottolineando come i reality show non siano il suo ambiente ideale per esprimere il meglio di se.

“Il sole è uscito perché mio fratello ha preso una bellissima decisione. Si è vero è stato eliminato, l’Isola dà a tutti un’altra possibilità ma lui si è rifiutato perché ha capito che non è il suo mondo e io sono fiera di questa decisione” afferma Cecilia che poi aggiunge: “Jeremias è speciale, una persona rara, tante volte la pensa diversamente da tutti. Sono fiera della sua decisione di mollare e tornare dalle persone che tanto gli mancavano. Lui non era più comodo, non si sentiva più a suo agio. Non devi dimostrare più niente a nessuno amore mio”.

La fidanzata di Jeremias, Deborah Togni, come la Cechu commenta l’addio di Jeremias da “L’isola dei famosi”, mostrando tutta la felicità per questa sua decisione e del suo rientro a casa nel giro di poche settimane.