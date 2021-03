L’Isola dei Famosi, Carolina Stramare si ritira per problemi di salute familiari: "Preferisco tutelare la nostra salute"

La nuova edizione de “L’Isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, dovrebbe iniziare nella giornata del 15 marzo. Inizialmente la prima data era stata fissata per il 12, ma a causa di alcuni problemi di palinsesto Mediaset ha deciso di farlo slittare di alcuni giorni.

Si tratta comunque di una edizione molto difficoltosa a causa delle normative legate al Covid-19 che hanno mandato a rilento i provini. Tra i concorrenti ufficiali, fino a questo momento, troviamo comunque dei nomi abbastanza importanti provenienti sia dal mondo televisivo che social: Beppe Braida, Daniela Martani, Paul Gascoigne, Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Ferdinando Guglielmotti, Vera Gemma, Brando Giorgi, Awed e Drusilla Gucci.

Il ritiro di Carolina Stramare

Tra i concorrenti di questa edizione de “L’Isola dei Famosi”, come riportato da un post pubblicato dalla pagina del reality show su Instagram e Facebook, doveva esserci anche la 22 enne pavese Carolina Stramare. In queste ore però la ragazza, con una storia pubblicata su IG rivela di essersi ritirata spiegando i motivi dietro a questa sua scelta.

Ecco le parole di Carolina Stramare su Instagram: “Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia presenza a L’Isola. Però, sempre nelle ultime ore, si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Quindi credo che la scelta migliore sia non partire e restare a casa tutelando così la nostra salute. So che ci saranno altre occasioni e comprenderete”.

Non si tratta del primo forfait di questa edizione de “L’Isola dei famosi”, siccome nei giorni scorsi Giovanni Ciacci e Amedeo Goria sono stati scartati per non aver superato i test fisici. Staremo a vedere se ora gli autori cercheranno una sostituta di Carolina oppure opteranno di iniziare il reality show con un concorrente in meno rispetto alle idee iniziali.