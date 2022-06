L’isola dei famosi, Carmen Di Pietro litiga con Nick Luciani e poi fa pace. Lory Del Santo sbotta: "Non c’è coerenza"

Ascolta questo articolo

La tensione tra i concorrenti de “L’isola dei famosi” continua ad aumentare. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, in questi giorni Carmen Di Pietro e Nick Luciani si sono resi protagonisti di una furente lite a causa sia della mancanza del fuoco, tolto per punizione a causa di una violazione del regolamento, che del riso.

Difatti, in seguito alla proposta del cantante di dividere il riso da mangiare a cena, Carmen con un po’ di stizza rivela il suo disappunto: “È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua” per poi riferirsi al diretto interessato accusandolo di fare il gallo della situazione.

La showgirl però non si ferma con l’attacco e, imperterrita, continua ad attaccare duramente Nick: “Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i cogl**ni? Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi“.

Nella stessa giornata Nick Luciani ha festeggiato il suo compleanno in Honduras, ricevendo l’opportunità dalla produzione di condividere il suo regalo con altri quattro concorrenti a propria scelta. Nick così decide di dare da mangiare a Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger, Edoardo Tavassi e infine Carmen Di Pietro per sdebitarsi con lei.

Lory Del Santo, che aveva preso le difese di Nick durante la lite con Carmen, non ci sta e sbotta nei suoi confronti rivelando come nel giorno del suo compleanno siano diventati tutti amici: “Qui non c’è coerenza. Approvo la tua scelta dei dolcetti perché hai scelto Marco che non stava bene e, scegliendo lui, è come se avessi scelto anche me. C’è un po’ di strategia, questo è un gioco, è giusto che tu faccia la tua strategia perché sei uno che merita di andare avanti”.