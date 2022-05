L’isola dei famosi, Carmen Di Pietro contro Maria Laura: "Furba, magari ho davanti una falsa"

Ascolta questo articolo

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 12 maggio su Canale 5, i telespettatori assistono a un confronto a tre tra Carmen Di Pietro, il figlio Alessandro Iannoni e una delle ultime entrate del programma Maria Laura De Vitis.

La new entry infatti si è avvicinata prepotentemente ad Alessandro, scaturendo l’enorme gelosia di Carmen. Nel corso delle settimane la showgirl campana non ha mai nascosto di provare una certa possessività nei confronti del figlio, e durante le scorse dirette lo ha fatto capire più volte.

L’attacco di Carmen Di Pietro a Maria Laura De Vitis

Come riportato testualmente dal sito de “Il Sussidiario” Carmen, dopo aver visto un breve riassunto del rapporto tra Maria Laura e Alessandro, interviene per prima in merito, non lesinandosi con le accuse: “Lei dice delle cose che è come se parlassi io, condivisibili in pieno, questo mi piace però lei è furba, magari ho davanti una falsa che vuole far innamorare Alessandro per i suoi scopi e questo mi spaventa“.

La naufraga però prova a mettere immediatamente in chiaro le cose, affermando di non essere sbarcata in Honduras per prendere in giro gli altri: “Purtroppo qui sull’Isola si può fingere uno, due o tre giorni, già dopo una settimana le maschere cadono e se così fosse, vedrai se sono una falsa. Io tutto quello che dico a te è la mia verità, la vita che ho a casa è questa, lascio sempre liberi i ragazzi che stanno con me di fare la loro strada e gioisco delle loro vittorie”.

Va comunque sottolineato che Alessandro sembra essere uno dei primi, almeno per il momento, a non voler continuare questa conoscenza dichiarando, in poche parole di volersi godere al massimo questa esperienza a “L’isola dei famosi” e di voler rinviare il tutto una volta arrivato in fondo.