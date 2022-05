L’isola dei famosi, Carmen Di Pietro attacca Marco Maccarini: "Bugiardo e buffone"

Ascolta questo articolo

Nell’ultimo daytime de “L’isola dei famosi” troviamo tra i protagonisti Marco Maccarini. L’ultimo entrato nel reality show, almeno fino a questo momento, non riesce a integrarsi con gli altri naufraghi nonostante ci stia provando in ogni modo con i suoi piccoli esperimenti.

Durante proprio questo spezzone vediamo come Marco abbia provato a creare una trappola per allontanare mosquitos e zanzare, che hanno sempre creato dei problemi ai naufraghi. Per farlo, come riporta testualmente il sito “Coming Soon“, mette a scaldare una sorta di essenza dentro a un barattolo di latta che con il fuoco è diventato bollente.

Per pura coincidenza questo barattolo viene toccato da Pamela Petrarolo che, scottandosi a causa del calore, esclama: “Ma che è una trappola? Mi volevi far fuori? Marco con i suoi esperimenti ha messo un’essenza che secondo lui dovrebbe allontanare queste zanzare, ma cavolo mi vuoi dire che è ardente. Ho dato per scontato che non fosse ardente”.

Carmen Di Pietro attacca Marco Maccarini

La showgirl napoletana, che ha già dimostrato più volte di non gradire la presenza di Marco in Honduras, approfittando di questo incidente interviene: “Lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro” il naufrago, in maniera affranta, prova a chiedere scusa ma senza particolare successo.

Difatti Carmen Di Pietro è ormai un fiume in piena: “Il modo di Marco non mi piace assolutamente, perché è un rosicone, un buffone. Ha preso questa Isola dei Famosi come un palcoscenico teatrale, dove lui vuole fare vedere che fa delle cose buone, che poi si sono rivelate tutte fasulle. Si è fatta male Pamela. Sei un bugiardo, non te la faccio passare questa”.

Marco si è poi lamentato delle parole dette da Carmen Di Pietro, rivelando come la naufraga si trovi in Honduras con il solo obbiettivo di fare spettacolo, mentre lui desidera mostrare altro al pubblico da casa. Il conduttore infine viene criticato da Edoardo Tavassi dopo aver premiato Nicolas Vaporidis e Pamela con una bistecca, poiché secondo lui dovrebbero mangiare coloro che sono da più tempo in Honduras.