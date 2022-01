L’isola dei famosi, Can Yaman nel cast con un cachet da capogiro: l’indiscrezione

Attualmente i vertici Mediaset stanno lavorando duramente per portare avanti la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ed i tre nuovi ingressi che dovrebbero avvenire durante la puntata di lunedì ne sono la prova evidente.

Nonostante questo Pier Silvio Berlusconi sta pensando anche al futuro della rete, e la data d’inizio de “L’isola dei famosi” si sta avvicinando sempre di più. Le indiscrezioni sulla trasmissione circolano ormai da mesi, ma a oggi l’unica conferma è la conduzione di Ilary Blasi, confermata dopo il discreto successo ottenuto nel 2020, affiancata molto probabilmente da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Il nome nuovo per il cast

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal sito “Tv Daily” e “361 Magazine“, porta al nome di Can Yaman. L’attore turco, che ha ottenuto il suo successo in Italia con “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno” in questi anni è stato accostato più volte al “Grande Fratello Vip” e alle vecchie edizioni de “L’isola dei famosi”.

Intanto sta circolando in rete la voce che Can Yaman potrebbe partecipare al reality L’Isola dei Famosi 2022 con un cachet da capogiri, come confermato dal portale: “Sembra che la produzione de L’Isola dei Famosi voglia a tutti i costi Can Yaman tra i concorrenti della 16esima edizione del reality-show. Nelle ultime ore sul web sta circolando infatti il nome dell’attore come possibile nuovo naufrago, nonché la cifra che i produttori sarebbero disposti a sborsare per ottenere il beniamino turco: un cachet di ben 70mila euro“.

Ovviamente si tratta solamente di una voce, ma non va escluso che in un futuro neanche così lontano Can Yaman possa decide di partecipare a un reality show italiano per poter confermare il successo ottenuto nel nostro paese. Ma al momento, oltre a una indiscrezione, non ci sono conferme da parte di Mediaset.