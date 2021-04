"L’isola dei famosi", cambio di programmazione a partire da maggio

Gli ultimi risultati ottenuti da “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, non sono entusiasmanti. Infatti, nell’ultima puntata andata in onda nella giornata del 22 aprile, il reality registra il risultato più basso di questa stagione.

Per questo motivo Mediaset starebbe studiando delle contromisure per provare a creare delle dinamiche interessanti tra i naufraghi sbarcati su l’isola. Nell’ultima differita hanno fatto il loro ingresso Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Mattia Diamante e Manuela Ferrera, ma a loro dovrebbero aggiungersi altri concorrenti tra cui Ignazio Moser, attualmente bloccato in Messico poiché, secondo indiscrezioni, avrebbe perso l’aereo per l’Honduras.

La trasmissione cambia la sua programmazione

Come annunciato da Ilary Blasi nelle settimane scorse, ogni puntata del giovedì va in onda in differita per via della concorrenza della trasmissione spagnola “Supervivientes”. Davide Maggio, sul suo blog, spiega ulteriori dettagli su questa decisione presa da Mediaset e della sua sussidiaria in Spagna: “Le due aziende si sono accordate tenendo conto delle rispettive specificità. Da un lato, l’Isola tricolore può andare in differita perché ha già una puntata settimanale in diretta, dall’altro il giovedì è da anni l’appuntamento principale col reality sulla sopravvivenza oltre i Pirenei”.

Secondo le ultime voci, Mediaset avrebbe deciso di dare una mano a Ilary Blasi cambiando la programmazione. Dal mese di maggio il lunedì resta invariato, mentre la puntata del giovedì invece si sposta al venerdì sera “copiando” il “GF Vip” di Alfonso Signorini. Così facendo il reality prende il posto del duo comico Pio e Amedeo che conducono “Felicissima sera”, il varietà che sta ottenendo un incredibile successo su Canale 5.

I motivi dietro a questa decisione, oltre ai bassi ascolti, deriva anche dal fatto di dare più tempo agli autori di creare nuove dinamiche. A quanto pare tra lunedì e giovedì non sembra esserci molta distanza per creare delle vicende interessanti da dare al pubblico, mentre con un giorno in più le cose si metterebbero in maniera totalmente diversa.