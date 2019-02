L’Isola dei Famosi, bruttissimo gesto di Jo Squillo nei confronti dell’inviato Alvin

Jo Squillo si è resa protagonista di un fatto alquanto increscioso durante il daytime in onda oggi 26 febbraio 2019. La cantante di “Siamo donne” ha avuto un atteggiamento poco educato ma soprattutto irrispettoso nei confronti dell’inviato Alvin durante la prova per determinare il nuovo leader della settimana.

Per la riuscita della prova infatti, i concorrenti naufraghi avrebbero dovuto tenere l’acqua di cocco in bocca dopo aver aperto tutti i cocchi e raccolto appunto l’acqua contenuta nel loro interno. Ad attendere i naufraghi anche un percorso ad ostacoli molto insidioso ma comunque fattibile come del resto lo sono sempre state anche le altre prove.

Soleil Sorge e Aaron Nielsen sono arrivati per primi guadagnandosi così la possibilità di diventare leader durante la prova che vedremo mercoledì 27 febbraio 2019 con la diretta condotta da Alessia Marcuzzi. Jo Squillo però, dopo aver nascosto dei pezzi di cocco all’interno del suo costume ed essere stata scoperta da Alvin ha deciso di tirare dei pezzi addosso all’inviato.

“Ti abbiamo vista tutti qui. Lealtà nel gioco e in tutto. Levati il cocco nelle mutande” ha infatti chiosato Alvin facendo riferimento anche al regolamente del gioco. “Tieni, mangia” è stata invece la risposta della cantante visibilmente seccata e arrabbiata per non essere riuscita a farla franca mentre gli altri naufraghi hanno preferito rimanere in silenzio.

Anche Alvin, incredulo, ha deciso di non proferire parola ma sicuramente di questo assurdo gesto se ne parlerà mercoledì 27 febbraio 2019 durante la diretta de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Per Jo è stata comunque una settimana molto particolare soprattutto dopo che la stessa è stata in parte tradita da colei che credeva una vera amica ovvero Marina La Rosa che, nel daytime di ieri, ha raccontato aneddoti molto particolari della sua infanzia ma soprattutto del suo papà.