"L’isola dei famosi", Brando Giorgi attaccato dagli altri naufraghi

L’ottava diretta de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi nella giornata del 12 aprile su Canale 5, ha iniziato a dare alcune dinamiche importanti ai telespettatori. Tra gli eventi più gettonati troviamo sicuramente lo sfogo di Akash Kumar nei confronti di Tommaso Zorzi e del faccia a faccia tra Vera Gemma e Awed, inizio con dei toni abbastanza aspri ma finito poi in un abbraccio.

Un altro avvenimento molto chiacchierato e sulle critiche ricevute da Brando Giorgi. Molti naufraghi, in particolar modo Valentina Persia e Ubaldo Lanzo, non hanno apprezzato la scelta dell’attore d’isolarsi dal resto del gruppo, allontanando addirittura il proprio letto di alcuni metri.

I duri attacchi ricevuti da Brando Giorgi

Come riporta il sito “The Social Post“, Valentina Persia resta tra le più arrabbiate per gli atteggiamenti tenuti da Brando nelle ultime settimane, accusandolo di non fare praticamente nulla e d’iniziare i propri lavori in Honduras solamente quando viene inquadrato dalle telecamere: “Ti stai facendo la tua isola o un bed and breakfast? Ha spostato il letto di tre metri”.

Quello più indispettito dal comportamento tenuto da Brando Giorgi è sicuramente Ubaldo Lanzo. Lo stilista infatti, stuzzicato dalle domande di Ilary Blasi, ci va molto duro nei suoi confronti: “Ha sputato su tre piatti: sui Burinos, sui Rafinados e su di noi. Non si fa così. Meglio un nemico che un traditore. Ti prendevi, la tua pentola, il tuo ciocco di fuoco, il tuo coltello, il tuo amo e te ne andavi a fa*** in fondo all’Isola”.

Ovviamente l’attore prova a giustificarsi dalle offese ricevute da Valentina e Ubaldo, e dichiara che loro insieme a Gilles Rocca avrebbero creato un piccolo gruppo pronti a screditarlo. Questa teoria viene poi confermata dall’ex calciatore Paul Gascoigne, ove ritiene del tutto ingiusto attaccare l’attore usando delle affermazioni così pesanti.