"L’isola dei famosi", Brando Giorgi attacca Awed: "Mi hai dato dello schifoso"

In seguito al ritiro a causa del suo infortunio all’occhio, Brando Giorgi ritorna nuovamente a “L’isola dei famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’attore non può sbarcare in Honduras, ma già dalla puntata di ieri ha dato un enorme contribuito dagli studi di Canale 5.

Sia sui social network che nella sua recente intervista a “Domenica Live” condotto da Barbara D’Urso, Brando rivela di voler ritornare a più presto negli studi per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E infatti l’ex naufrago non si fa pregare due volte, dal momento che nell’ultima diretta lancia delle dure accuse nei confronti di Awed ricollegandosi a una vecchia discussione.

L’attacco di Brando Giorgi ad Awed

Secondo l’attore Simone “Awed” Paciello, durante la loro permanenza in Honduras, avrebbe accusato Brando di essere una persona schifosa. Ovviamente si è sentito molto offeso da questa esternazione dallo giovane youtuber, e durante la diretta gli dice chiaro e tondo il suo pensiero.

Come ci si può immaginare, Brando non ha un buon parere su Awed: “Sei il miglior stratega di tutte le edizioni dell’Isola e per la tua giovane età un po’ mi spaventa. […] Ho notato però anche un’anima dentro di te e quando vieni attaccato, ci rimani male. Quindi hai una sensibilità. Non capisco perché quando Braida ha lasciato l’Isola, mi hai dato dello schifoso e non avevi nessun motivo“. Il suo attacco riceve un enorme applauso degli ospiti presenti in studio.

Awed, approfittando del duro attacco di Brando Giorgi, ci ritiene a ribadire di essere nel torto per aver usato delle parole così pesanti, chiedendo scusa sia all’ex naufrago che alla figlia. Nonostante questo ammette la sua delusione per come si sia comportato Brando con Beppe Braida dopo il suo ritiro dalla trasmissione.