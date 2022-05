L’isola dei famosi, Blind e Licia Nunez si ritirano: il motivo

Ascolta questo articolo

Licia Nunez e Blind hanno deciso di abbandonare definitivamente “L’isola dei famosi” durante l’ultima puntata andata in onda nella giornata del 23 maggio. I due, insieme a Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, prendono questa scelta dopo aver saputo del prolungamento del reality fino al mese di giugno.

Partendo da Licia, come si legge sul sito “Biccy“, il suo addio nasce dal fatto di voler onorare gli altri impegni lavorativi dichiarandosi orgoglioso per essere arrivata fino al 23 maggio, la data iniziale della finale: “Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio traguardo era di raggiungere la finale. Ecco, questa è la mia finale. Non sapendo del prolungamento ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare. Il lavoro va onorato ed è per questo che rientro. Non posso davvero spostare questi impegni che ho preso”.

L’addio di Blind a “L’isola dei famosi”

Subito dopo si assiste all’addio del cantante ove, prima di prendere una decisione, si confronta con la sua fidanzata Greta. A nulla è servito però questo confronto, dal momento che Blind, proprio come Licia, decide di lasciare l’Honduras senza andare oltre.

“Ho deciso di tornare in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale” per poi aggiungere: “Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace davvero tanto. Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l’amore esiste. Non vedo l’ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti. Per questo non posso prolungarmi”.

Ovviamente ora ci si aspettano nuovi ingressi per il cast della trasmissione, siccome quattro abbandoni non sono per nulla indifferenti per il reality. Al momento però Mediaset sta mantenendo un certo riserbo sul futuro de “L’isola dei famosi”.