L’isola dei famosi, Blind contro i fratelli Tavassi: "Guendalina vuole il litigio e pensa di avere sempre ragione"

La puntata del 22 aprile de “L’isola dei famosi” si apre con uno scontro tra Blind e Roger contro i fratelli Tavassi, in particolar modo insieme a un’agguerrita Guendalina. Questo confronto si collega alle alcune degli ultimi giorni, ove il cantante insieme proprio a Roger vengono accusate di aver rubato alcune noci di cocco.

Difatti, come rivelato da Guendalina Tavassi, i due naufraghi sotto accusa hanno scatenato tra le reazioni più disparate nel gruppo dei naufraghi. Nella discussione poi entra anche Nicolas Vaporidis, ove prova a mettere la pace sottolineando come sia inutile iniziare una lite tra le due tribù a causa di alcuni cocchi.

Il confronto durante la diretta

“Sono persone non adatte alla mia vita” afferma con una certa decisione Blind mentre parla dei fratelli Tavassi, sottolineando come abbiano un carattere totalmente diverso dal suo: “Ho sempre evitato certe persone e certi caratteri, non ho mai ricevuto tante offese in così pochi giorni e qualsiasi discussione arrivano come avvoltoi. Guendalina vuole il litigio, dove ce ne è uno si intromette, anche se non c’entra niente e pensa sempre di avere ragione non lasciando parlare“.

Proprio l’ex concorrente del “Grande Fratello” interviene nella discussione: “Ci rubano i cocchi, gli dà fastidio la mia voce, ma non capisco come sia possibile, io la voce non ce l’ho” e anche Edoardo dice la sua nei confronti di Blind: “Pensa che nei reality bisogna sempre litigare. Dove c’è litigio ci si fionda e vuole soltanto questo“.

Roger prende sin da subito le parti di Blind, affermando che i Tavassi provano in ogni modo ad aver ragione su ogni discussione senza provare ad avere un dialogo costruttivo. Questa accusa però non piace molto a Guendalina e, riferendosi a entrambi i ragazzi, rivela che ormai non sanno più a cosa appigliarsi pur di lanciare delle accuse.