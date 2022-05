L’isola dei famosi, Blind assente durante l’ultima diretta: i motivi

Ascolta questo articolo

Blind non è presente durante la diretta del 9 maggio de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Il cantante infatti, a causa di un piccolo problema di salute, potrà tornare con gli altri compagni di viaggio tra circa tre giorni, come annunciato da Alvin.

“Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea“ afferma Alvin come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, facendo quindi capire che non si tratta di qualcosa di poco grave: “Ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata”.

Viene poi annunciato da Alvin che, salvo ulteriori controlli o accertamenti da parte dei medici, Blind dovrebbe rientrare in Honduras tra circa tre giorni: “Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l’ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo“.

I problemi di salute fino a oggi dei naufraghi

Non è la prima volta che in questa edizione de “L’isola dei famosi” uno dei naufraghi deve andare in infermeria per doversi accertare sul proprio stato di salute. Escludendo il ritiro di Patrizia Bonetti, che ha abbandonato l’isola a causa delle ustioni dopo aver sostenuto la prova del fuoco facendo causa alla rete per 1 milione di euro, Jovana Djordjevic ai suoi fan rivela di aver lasciato gli altri per un problema al seno.

Gli altri che hanno usufruito dell’infermeria sono Nicolas Vaporidis, che ai tempi venne accusato proprio da Blind di esserci andato solamente per mangiare, e Laura Maddaloni per un piccolo malore. Fortunatamente, come capitato nelle scorse edizioni de “L’isola dei famosi”, fino a oggi nessuno ha dovuto abbandonare i giochi causato da un infortunio grave.