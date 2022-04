L’isola dei famosi, Blind accusa Nicolas Vaporidis: "Ha finto di avere un malore per andare a mangiare"

Una buona fetta dei naufraghi de “L’isola dei famosi” ha deciso di scontrarsi duramente contro Nicolas Vaporidis. L’attore, dopo essere stato snobbato da Jeremias Rodríguez durante il loro faccia a faccia organizzato dagli autori e da Ilary Blasi, riceve un attacco dal gruppo in generale.

Il tutto inizia con le dure accuse di Blind, in cui rivela che Nicolas avrebbe mentito sul malore della scorsa puntata: “L’ha fatto per andare a mangiare. A me non ha mai fatto niente di male, ma in generale mi hanno sempre dato un po’ di fastidio i suoi atteggiamenti”.

L’opinionista Vladimir Luxuria però prova immediatamente a stoppare le dure accuse del cantante, ricordandogli che non essendo un dottore deve astenersi nello sbilanciarsi in una vicenda tanto seria: “Blind scusami tanto, posso dirti una cosa? Chi sei tu come dottore per capire lo stato di salute di Nicolas dopo la prova? Io penso che su queste cose non si può scherzare né giudicare: se Nicolas l’ha fatto è un problema di coscienza sua”.

Se la Luxuria si schiera dalla parte di Nicolas, molti dei naufraghi invece prendono le difese di Blind. Per esempio Edoardo Tavassi sottolinea come la sorella Guendalina, durante la sua prima partecipazione a “L’isola dei famosi”, abbia finto di sentirsi male solamente per farsi controllare e andare a mangiare, sottolineando che la vicenda di Vaporidis gli ha ricordato molto questo aneddoto.

Il diretto interessato ovviamente interviene in merito, rivelando che del parere degli altri naufraghi se ne importa fino a un certo punto e non vuole rispondere a delle provocazione con una clamorosa mancanza di rispetto. Nicolas ha voluto comunque ringraziare tutti, esclusi Jeremias e Blind, per il supporto ricevuto in questi giorni, sottolineando che inizialmente: “Stavo male, non era bello vedermi biascicare davanti alle persone. Cerca di portare rispetto. Comunque ora sto bene”.