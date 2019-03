L’Isola dei Famosi, Bettarini furioso contro Soleil Sorge che invece trova un’intesa con Marina La Rosa

L’Isola dei Famosi continua ad alimentare non solo le polemiche e le critiche qui in Italia dopo il caso Corona-Fogli che sta tenendo banco da lunedì 4 marzo 2019 ma soprattutto con i naufraghi in Honduras che, stremati dalla stanchezza e dalla fame, stanno dando segni di cedimento. Logicamente anche gli animi tendono a scaldarsi e infatti oggi 8 marzo 2019 durante il daytime ne abbiamo avuto una prova.

Stefano Bettarini ha avuto da ridire sul comportamento di Soleil Sorge che si è permessa di chiedergli quando era intenzionato a cucinare il pesce pescato da Kaspar Capparoni perchè tutto il gruppo aveva intenzione di mangiare prima del solito. L’ex calciatore però è sbottato duramente contro l’ex di Luca Onestini asserendo anche il suo non interesse a ritenerla leader della settimana.

La Sorge ha cercato di difendersi in ogni modo ribadento il fatto che la domanda era stata fatta da tutto il gruppo e non solamente da lei ma Bettarini è rimasto sulle sue opinioni ribadendo il fatto che sia lui che Kaspar avrebbero cucinato il pesce solamente a tempo debito. “Garantisco che del gioco me ne sbatto e anche che tu sei il leader” chiosa Stefano lasciando Soleil basita e senza parole.

In questa settimana, soprattutto dopo che Jeremias è stato eliminato dal reality, Soleil sembra aver ritrovato una buona intesa con il resto del gruppo ed in particolare con Luca Vismara e Marina La Rosa. Purtroppo però gli scontri con l’ex di Simona Ventura sembrano non avere fine e questa volta Soleil è rimasta molto male tanto da dichiarare “Mi interessa la giustizia e la ragione”.

Stefano ha visto Soleil mangiare la bistecca in compagnia di Riccardo Fogli e Sarah Altobello e proprio per questo motivo rincara la dose confermando il suo pensiero “Hai appena finito di mangiare la bistecca, il pesce lo decido io siccome l’ho pescato io”. Se da una parte però la Sorge ha uno scontro con Bettarini dall’altra riesce a vincere insieme ad Ariadna la prova della settimana che le permetterà dunque di conquistarsi nuovamente il ruolo di leader.