"L’isola dei famosi", Beppe Braida abbandona il reality

Brutte notizie a “L’isola dei famosi”. É appena arrivata la notizia che nelle ultime ore un concorrente è stato costretto ad abbandonare il reality. Si tratta di Beppe Braida, che a causa di gravi motivi familiari ha deciso di lasciare il programma e fare ritorno a casa. La notizia dell’abbandono da parte del popolare comico è stata resa nota da Mediaset, attraverso un comunicato stampa ufficiale che è stato pubblicato da poco sui profili social del reality.

Nel comunicato non è chiara l’entità dei motivi familiari che hanno portato Braida a ritirarsi dal programma, ma quello che è certo e che il comico ha già salutato i suoi compagni di avventura a Cayo Cochinos e che sta tornando in Italia. Insomma un’edizione piuttosto turbolenta, tra infortuni e abbandoni del programma.

Tuttavia i naufraghi rimasti sull’isola non se la passano per niente bene e soffrono sempre di più la fame. Il fatto di non riuscire a procurarsi il cibo da soli è stato finora un grosso problema, che ha portato la produzione del programma a prendere una decisione mai presa fino ad ora. Nelle ultime ore infatti, sull’isola è approdato Thomas, un pescatore mandato con lo scopo di insegnare i trucchi della pesca ai concorrenti.

Lezioni che stanno già portando a dei risultati, dal momento in cui Fariba Tehrani e Isolde Kosner hanno già preso i primi pesci in maniera autonoma. Inoltre pare che gli arrivi in Honduras non siano terminati e che sia in arrivo un nuovo naufrago che presto si unirà agli altri concorrenti de “L’isola dei famosi”.

Si tratta di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez e noto al grande pubblico per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, durante il quale ha conosciuto proprio la modella argentina. A pubblicare la notizia del nuovo ingresso ci ha pensato Gabriele Parpiglia, noto autore televisivo e giornalista, attraverso un articolo su “Giornalettismo”.