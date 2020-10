"L’isola dei famosi", Belen Rodriguez nuova conduttrice: l’indiscrezione

La stagione televisiva in corso, vedrà la messa in onda anche della nuova edizione de “L’isola dei famosi” la quale, orfana di Alessia Marcuzzi è alla ricerca di una nuova conduttrice. Dopo uno stop di circa un anno, complice la pandemia da Coronavirus, il reality show della sopravvivenza si farà e dovrebbe tornare su Canale 5, nel 2021.

Se ancora tutto tace sui vip che sopravvivranno in Honduras per più di 40 giorni e su chi sarà l’inviato che guiderà il cast nella sua avventura, diverse voci di corridoio si rincorrono su chi invece prenderà il posto della Marcuzzi. Fino a qualche tempo fa, era data per certa Ilary Blasi. La signora Totti, abbandonato il timone del “Grande Fratello Vip”, affidato ad Alfonso Signorini, pare fosse pronta a lanciarsi in questa nuova avventura.

Nelle ultime ore però, un nuovo nome circola ed è quello di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, pare abbia sbaragliato la concorrenza e si starebbe preparando a rimpiazzare la Marcuzzi. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale “Vero Tv”, che è sicuro della presenza di Belen. Ironia della sorte, ad essere coinvolte sono le due donne protagoniste che hanno infiammato il gossip dell’estate appena trascorsa.

Alessia lascia “L’isola dei famosi” dopo il flop dell’ultima stagione, quando dopo il caso Riccardo Fogli, le sono piovute addosso diverse critiche. La Marcuzzi è adesso impegnata nella conduzione di “Temptation Island” e come essa stessa ha ammesso, l’isola è ormai acqua passata. La conduttrice, che è al timone del reality show da quando è approdato dalla Rai a Mediaset, ha deciso di voltare pagina.

L’arrivo di Belen potrebbe risollevare le sorti della trasmissione, i cui ascolti delle ultime edizioni non sono stati del tutto soddisfacenti. Il CannaGate che ha visto coinvolti Francesco Monte ed Eva Henger prima e il caso di Riccardo Fogli poi, hanno fatto si che il reality perdesse un po’ di smalto. Adesso c’è bisogno di una nuova ventata di freschezza ed entusiasmo e sembrerebbe che la Rodriguez sia la persona giusta.