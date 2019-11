L’Isola dei Famosi: Belén Rodríguez apre al reality, ma ad una condizione

L’ultima edizione di “Tú sí que vales“, il talent show in onda su Canale 5 e condotto da Belén Rodríguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sta andando nel migliore dei modi, e gli ascolti stanno premiando nuovamente “Mediaset”, che in quella fascia d’orario del sabato non ha praticamente rivali.

Il merito di questo successo va dato soprattutto a Belén Rodríguez, che presenta la trasmissione sin dalla prima edizione con il favore del pubblico da casa. Intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni” la modella argentina parlando anche della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”, rivela che sbarcherebbe in Honduras solamente con gli altri protagonisti di “Tú sí que vales”.

Le parole di Belén Rodríguez su “L’Isola dei Famosi”

Belén Rodríguez ha esordito nel nostro paese con “La tintoria” su Rai 3, oltre ad alcuni spot girati con la TIM come “donna dei sogni” accanto a Elisabetta Canalis e Christian De Sica. La sua carriera televisiva è stata lanciata durante “L’Isola dei Famosi 6”, in cui si classifica seconda alle spalle di Vladimir Luxuria.

Dopo quasi dodici anni dalla sua partecipazione al reality show, Belén a “Tv Sorrisi e Canzoni” riapre nuovamente a questa possibilità ma ad una sola condizione: “A L’Isola dei Famosi mi sono ferita e ho perso non so quanti chili, ma sono arrivata fino in fondo. Potrei ripartecipare, ma dovrebbero venire con me gli altri protagonisti di Tú sí que vales, da Sabrina Ferilli a Gerry Scotti, ma tanto so che Gerry non accetterebbe mai. Non ce lo vedo proprio a sopravvivere solo con il latte di cocco”.

Sempre nella stessa intervista al settimanale diretto da Aldo Vitali dichiara di star scrivendo una serie tv, ma al momento non svela nessun tipo di dettaglio sulla trama. Infine, nel prossimo futuro smentisce una conduzione poiché ammette che preferisce cantare, ballare, recitare e scrivere.