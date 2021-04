L’isola dei famosi, Beatrice Marchetti accusa Awed per la sua eliminazione: "Mi hai tradito"

La nuova entrata de “L’isola dei famosi” Beatrice Marchetti deve arrendersi al televoto contro Fariba Tehrani. Infatti i spettatori da casa hanno deciso di eliminare, anche se poi in realtà resta ancora in gioco nella nuova isola chiamata “Playa Imboscada”, con il 61% l’attrice di “Loro”.

Ovviamente Beatrice Marchetti non ha gradito per nulla l’eliminazione dalla trasmissione e, durante un faccia a faccia con lo youtuber Awed, l’accusa di essere stato lui il principale artefice di questo addio. Simone Paciello si ritrova totalmente spiazzato dalle sue dichiarazioni, siccome era sbarcato a “Playa Imboscada” con il solo scopo di salutare la sua amica in maniera del tutto pacifica.

Beatrice Marchetti attacca Awed

Va detto che l’ingresso di Beatrice Marchetti è piaciuto sin da subito ad Awed, e non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei suoi confronti. Tuttavia da parte della modella arriva un immediato due di picche, siccome ammette di essere già fidanzata seppure a oggi, oltre ad alcune ipotesi legate all’imprenditore Mathieu Magni, il nome del fortunato resta un mistero.

Awed invece, probabilmente molto deluso dal “no” ricevuto da Beatrice decide di nominarla e mandarla al televoto con Fariba che poi perde. Per questo motivo, durante l’ultimo faccia a faccia, la modella l’accusa di essere una delle principali cause della sua eliminazione: “Sono stata eliminata anche grazie a te. Mi hai tradito perché ho rifiutato il tuo corteggiamento. Non hai saputo accettare i miei no e hai voluto ferirmi iniziando a non parlarmi, se ti avessi o ti avessi baciato detto sì non mi avresti nominato. Dal primo momento ti ho detto che ero fidanzata, sei stato tu a farti dei castelli mentali”.

Il giovane invece, rispondendo alle accuse di Beatrice, si mostra meravigliato dalle sue parole: “Non so se questo è uno scherzo. Pensavo di aver avuto già un confronto con te e mi fai dubitare delle tue lacrime di come ti sei comportata con me”.