L’isola dei famosi, Barù potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

In una recente intervista rilasciata a “Verissimo”, Barù ha parlato della sua avventura al “Grande Fratello Vip“. Rispondendo alle domande dirette di Silvia Toffanin, il nipote di Costantino della Gherardesca, in maniera piuttosto sincera, ammette di aver accettato di far parte del cast sia per motivi economici che per evitarsi il Natale, una festività che ama particolarmente poco festeggiare

Barù non nasconde comunque che si sia trattata di una bella esperienza, sottolineando che rifiuterebbe una seconda proposta da parte del “GF”. Intanto il suo futuro in ambito lavorativo resta a oggi ancora un enigma, siccome nelle ultime ore, nonostante queste parole, all’ex vippone viene accostato un’altra presenza in un nuovo reality show.

Le ultime voci sul futuro di Barù

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, diventato un volto noto in televisione per aver partecipato in una edizione di “Uomini e Donne”, ha annunciato che gli autori de “L’isola dei famosi” farebbero carte false pur di convincere Barù a sbarcare in Honduras.

“Barù potrebbe sbarcare in Honduras“ afferma con decisione l’ex volto di “U&D” ma, attualmente, la vera missione per la rete ed Endemol è quella di convincere il ragazzo ad accettare: “L’ex vippone è in trattativa con la produzione del reality ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”.

Comunque sia l’amore per la natura potrebbero convincerlo ad accettare questa nuova esperienza. Infatti, intervistato dalla Toffanin, ha ammesso: “Non ero entusiasta di lasciare una vita immerso nella natura per chiudermi in casa (al GF Vip n.d.r) con altre persone”.

Al momento però sono soltanto delle voci, ma sicuramente a “L’isola dei famosi” a causa dei ritiri altri vipponi dovrebbero entrare a giochi già iniziati. Il tutto dipenderà anche dal successo ottenuto dal reality condotto da Ilary Blasi, poiché in caso di ottimi ascolti Mediaset potrebbe pensare a slittare la finale proprio come capitato al “GF Vip”.